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В "Новой Охте" иномарка протаранила припаркованные машины и встречный автобус

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По всей видимости, никто не пострадал, так как водитель и пассажир сразу же вышли из машины.

Легковушка розового цвета собрала массовое ДТП на проспекта Маршака в квартале "Новая Охта". В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" опубликовали видео с момента аварии.

Инцидент произошел ночью 1-го февраля. По словам очевидца, в общей сложности пострадали 8 припаркованных машин. На часть из них наехал легковой автомобиль, на другие — автобус, в который он врезался. Машина буквально проскользила по проезжей части.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в течение пяти лет в квартале "Новая Охта" появятся две школы. 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: автобус, дтп, новая охта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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