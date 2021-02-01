В "Новой Охте" иномарка протаранила припаркованные машины и встречный автобус

По всей видимости, никто не пострадал, так как водитель и пассажир сразу же вышли из машины.

Легковушка розового цвета собрала массовое ДТП на проспекта Маршака в квартале "Новая Охта". В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" опубликовали видео с момента аварии.

Инцидент произошел ночью 1-го февраля. По словам очевидца, в общей сложности пострадали 8 припаркованных машин. На часть из них наехал легковой автомобиль, на другие — автобус, в который он врезался. Машина буквально проскользила по проезжей части.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в течение пяти лет в квартале "Новая Охта" появятся две школы.

Видео: vk.com/spb_today