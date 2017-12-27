В Новой Ладоге вандалы подожгли культурный объект - флигель купцов Мухиных

В Ленобласти вечером спасатели тушили объект культурного значения.

Вечером 22 января в Новой Ладоге произошел пожар в старинном особняке. Возгорание началось в бывшем флигеле купцов Мухиных. Отметим, что данное здание имеет статус культурного объекта регионального значения с 2016 года.

Отмечается, что дом получил значительные повреждения кровли крыши и мансарды. Внутри помещения никто не пострадал, так как здание некоторое время назад расселили.

По предварительной информации, имел место поджог. Прошлым летом недалеко от данного места горел еще один памятник архитектуры - дом Агаповой.