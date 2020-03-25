Видео: В Новочебоксарске наркодилер пытался взорвать гараж с наркотиками

В гараже мужчины нашли и изъяли 9,5 кг наркотических веществ.

В Чувашии задержали наркодилера, у которого в гараже изъяли 9,5 кг наркотических веществ.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что в Новочебоксарске (Чувашия) сотрудниками МВД задержан мужчина, который пытался взорвать гараж с уликами. По данным МВД патруль преследовал мужчину на иномарке, который проигнорировал требование остановиться. После погони машину обнаружили у одного из гаражных боксов, из которого валил густой черный дым и слышались женские крики о помощи.

Полицейские вызвали спасателей, которые вскрыли гараж и потушили огонь. В гараже были обнаружены свертки с наркотическим веществами (8 кг марихуаны и 1,5 кг синтетических наркотиков и экстази). На наркотиках лежал газовый баллон, который не успел взорваться. Самого мужчину, который подозревается в хранении и сбыте наркотиков, и его спутницу нашли в подвале гаража.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих человек, которые, предположительно, вместе с фигурантом занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

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