В Новый Год в Петербурге будет гололед и мокрый снег

Петербуржцы проведут праздники в тепле.

В новогодние праздники в Санкт-Петербурге будет тепло. Об этом 31 декабря сообщили метеорологи.

31 декабря в Культурной столице будет облачным, а также в некоторых районах ожидается мокрый снег.

Днем термометр будет показывать от +1 до -1 градуса. Направление ветра днем - юго-восточное со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ночью ожидается повышение атмосферного давления. 1 января 2018 года ночью пройдет небольшой снег, а днем он будет с дождем.

Температура воздуха в начале новогодних праздников составит 0-2. Атмосферное давление ночью будет понижаться.