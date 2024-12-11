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В Нижнем Новгороде задержали молодых людей, ограбивших студента

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Материальный ущерб составил около 285 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде задержали молодых людей, ограбивших студента. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инциеднт произошел в ночное время на улице Белинского. Двое неизвестных напали на 19-летнего потерпевшего, нанесли несколько ударов и силой утащили его в автомобиль. У студента похитили ноутбук, планшет и деньги, а затем его высадили в близлежащем гаражном кооперативе, после чего злоумышленники скрылись.

Материальный ущерб составил около 285 тысяч рублей. Полицейские установили личности нападавших и задержали их на одной из улиц в областного центра. Оба признались в содеянном. Задержанные вернули потерпевшему похищенные гаджеты и возместили ущерб. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Приморском крае задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве в отношении иностранца.

Видео: ГУ МВД России по Нижегородской области

Теги: нижний новгород, ограбление, полиция, студент
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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