Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 16:06
0
MShaffter
612
Код вставки плеера

В Нижегородской области горит нефтеперерабатывающий завод "Лукойл"

0
 
 

Появились первые видеокадры и фотографии крупного пожара в городе Кстово.

Сегодня в Нижегородской области в городе Кстово загорелся один из резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл".

5 октября в 14 часов 35 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступило  сообщение о пожаре на ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез. На ликвидацию пожара направили 67 человек, 23 единицы спецтехники.

Очевидцы пожара сообщают, что вначале был хлопок (взрыв). Высота пламени достигает уровня 9 этажа. Угрозы населению нет. В СМИ появилась информация, что могло пострадать 5 человек. Известно, что на заводе велись ремонтные мероприятия.

Видео: YouTube/Константин Катков

 

Фото: ВК, Нижний Новгород

Теги: видео , жесть , кстово , нижний новгород , пожар , фото
Категории: Происшествия Новости России Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5