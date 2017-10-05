В Нижегородской области горит нефтеперерабатывающий завод "Лукойл"

Появились первые видеокадры и фотографии крупного пожара в городе Кстово.

Сегодня в Нижегородской области в городе Кстово загорелся один из резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл".

5 октября в 14 часов 35 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез. На ликвидацию пожара направили 67 человек, 23 единицы спецтехники.

Очевидцы пожара сообщают, что вначале был хлопок (взрыв). Высота пламени достигает уровня 9 этажа. Угрозы населению нет. В СМИ появилась информация, что могло пострадать 5 человек. Известно, что на заводе велись ремонтные мероприятия.

Видео: YouTube/Константин Катков

Фото: ВК, Нижний Новгород