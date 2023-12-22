В Невском районе задержали вора с пакетами продуктов в куртке владельца магазина

Вор-рецидивист уже находится в федеральном розыске за кражу, совершенную в Мурманской области.

Ночью 16 января в Невском районе полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить круглосуточный магазин. Злоумышленник проник в продуктовый на Октябрьской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Владелец магазина, вернувшись с перерыва и обнаружив разбитое стекло, позвонил в полицию. На место случившегося прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они задержали злоумышленника, который покидал торговую точку с двумя пакетами продуктов в куртке заявителя. Кроме того, из кассы воришка взял 3 тыс. рублей.

Выяснилось, что у подозреваемого уже были проблемы с законом. Вор-рецидивист уже находится в федеральном розыске за кражу, совершенную в Мурманской области.

Злоумышленника доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга