В Невском районе в бассейне "Алмаз-Антея" захлебнулся ребенок: мальчик госпитализирован

Тренеры приглашены в отдел для допросов.

В Невском районе в бассейне спорткомплекса "Обуховский" пострадал ребенок. Об этом сообщает "Фонтанка". СК возбудил уголовное дело.

По информации издания, мальчик 10-ти лет ушел под воду, но на поверхность его достали не сразу.

Об этом инциденте сообщили СК Невского района, в комплекс "Обуховский" приехала группа следователей. Тренеров пригласили в отдел для допросов. В районном следствии возбуждили уголовное дело по статье 238 УК "Оказание небезопасных услуг", однако подозреваемых в нем нет.

"Обуховский" принадлежит концерну "Алмаз-Антей" и вмещает несколько бассейнов. Все они в настоящее время закрыты до окончания следственных действий и выяснения причин инцидента. Причиной травмирования ребёнка стал несчастный случай. Пострадавший был госпитализирован. Пресс-секретарь концерна Валерий Ярмоленко

Фото: pixabay