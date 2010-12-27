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В Невском районе в бассейне "Алмаз-Антея" захлебнулся ребенок: мальчик госпитализирован
Сегодня, 21:24
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В Невском районе в бассейне "Алмаз-Антея" захлебнулся ребенок: мальчик госпитализирован

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Тренеры приглашены в отдел для допросов.

В Невском районе в бассейне спорткомплекса "Обуховский" пострадал ребенок. Об этом сообщает "Фонтанка". СК возбудил уголовное дело.

По информации издания, мальчик 10-ти лет ушел под воду, но на поверхность его достали не сразу.

Об этом инциденте сообщили СК Невского района, в комплекс "Обуховский" приехала группа следователей. Тренеров пригласили в отдел для допросов. В районном следствии возбуждили уголовное дело по статье 238 УК "Оказание небезопасных услуг", однако подозреваемых в нем нет.

"Обуховский" принадлежит концерну "Алмаз-Антей" и вмещает несколько бассейнов. Все они в настоящее время закрыты до окончания следственных действий и выяснения причин инцидента. Причиной травмирования ребёнка стал несчастный случай. Пострадавший был госпитализирован.

Пресс-секретарь концерна Валерий Ярмоленко

Фото: pixabay

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Теги: алмаз-антея , бассейн , невский район , происшествие , спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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