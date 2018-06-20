На улице Приневской украли пушку за миллион рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Неизвестные преступники похитили в Невском районе артиллерийское орудие стоимостью около миллиона рублей. Об этом сообщили городские СМИ.

Как стало известно, в полицию обратился 50-летний предприниматель, который рассказал сотрудникам о пропаже 45-миллиметровой артиллерийской пушки 1940 года выпуска, которую ему подарили друзья. Раритет исчез 1 апреля со склада на улице Приневской. Мужчина до последнего надеялся, что получит дорогую вещь обратно, и обратился в полицию лишь через несколько дней.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Ранее на Piter.TV: Во Всеволожском районе после тушения жилого дома обнаружены человеческие останки

Фото: Piter.TV