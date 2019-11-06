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В Невском районе появятся два современных остановочных павильона
Сегодня, 6:51
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lesjasap

В Невском районе появятся два современных остановочных павильона

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Их откроют к 1 сентября.

В Невском районе появятся два современных остановочных павильона с антивандальным пластиком. В них установят деревянные скамейки, а также оборудуют под нужды маломобильного населения. Губернатор города пообещал местной жительнице, что объекты начнут функционировать уже к первому сентября. Это произошло во время личного приема граждан Александром Бегловым днем 19 февраля. 

Одна из посетительниц заявила, что городу очень нужны остановки около 39 и 42 домов по проспекту Обуховской обороны. В этом районе располагаются крупные предприятия, такие как "Сигнал" и "Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени Кирова". На территории проживает большое количество облей, а также многие приезжают ради посещения храма. 

Ранее деятельность комитета по труду и занятости перешла под контроль вице-губернатора Евгения Елина.

Фото: Piter.tv
 

Теги: остановка, павильон
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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