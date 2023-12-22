Уточняется, что 11-летняя девочка не справилась с управлением картом и врезалась в стену.

В Наро-Фоминске обвиняют бывшего тренера в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года в одном из учреждений Наро-Фоминска. По данным следствия, 42-летний мужчина проводил пробное занятие со своими подопечными в секции картинга. В результате оказания бывшим тренером услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни и здоровья, пострадал ребенок. Уточняется, что 11-летняя девочка не справилась с управлением картом и столкнулась с цепным ограждением, разорвав его, после чего врезалась в стену.

Мужчина предстанет перед судом. Отмечается, что собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

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