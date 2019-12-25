Военный скончался при транспортировке в госпиталь.

В Нагорном Карабахе при разминировании погиб российский офицер-сапер. Об этом рассказали представители Минобороны России. По данным оборонного ведомства, специалист получил ранения около города Шуша, где военные занимались разминированием дорог. На пути жертвы подорвалось взрывное устройство. Офицеру смогли оперативно оказать медицинскую помощь, но мужчина скончался в машине скорой помощи от тяжести полученных травм.

При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка сообщение Минобороны России

Напомним, что в ноябре ранение получил еще один российский миротворец. Инцидент произошел около села Мадагиз. С ним также пострадали четыре представителя ГУ МЧС Нагорного Карабаха. Погиб один военный представлявший армию Азербайджана.

Российские военные разминировали более 150 га в Нагорном Карабахе.

Фото: Минобороны России