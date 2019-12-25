Центром экспозиции под открытым небом станет 12-метровая елка французского художника-дизайнера Арно Лапьера.

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, что в Музее искусства Петербурга XX – XXI веков пройдет выставка "Зеркала и зазеркалье". Об этом сообщает пресс-служба музея.

Известно, что в проекте участвуют российские музеи, галереи, коллекционеры и художники из разных стран. На выставке представят работы, которые посвящены зеркалам.

В центре выставки развернут экспозицию в виде 12-метровой елки французского художника-дизайнера Арно Лапьера.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге объявили о старте Культурного марафона к 200-летию Федора Достоевского.

Фото:Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков/вк