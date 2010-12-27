В Мурманских дворах повсеместно растут ядовитые растения

Управляющие компании мурманска допустили в собственных дворах опасные условия для детей.

Как стало известно, в Мурманске на улице Дзержинского повсеместно растут ядовитые растения. Весь двор дома номер 2/33 усеян борщевиком и крапивой, причем их размеры достигают метра в высоту и больше.

Местные жители негодуют, что такое безобразие творится прямо на детской площадке. Малышам вообще негде пройти: из ядовитых растений выросла целая изгородь. Одна неудачное движение, и ребенок может упасть в них лицом.

Хотя сами дети к такой ситуации привыкли. Они играют в борщевике в прятки и делают из растения трубочки, с помощью которых плюются друг в друга.

Начальник комитета окружающей среды по региону Иван Зотов считает, что проблемы как таковой нет. По его словам, борщевик во дворах действительно присутствует, но северный вид не так опасен для людей. Чиновник советует жителям обратиться с письмом в управляющую компанию. Именно они допустили неисполнение услуги уборки, за которые платят муромчане.

Напомним, что борщевик вызывает химический ожог тканей второй степени. К растению нельзя прикасаться голыми руками.