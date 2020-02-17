Со складов в Мурино полицейские изъяли 30 тонн контрафактного алкоголя

Спиртосодержащая жидкость была разлита в канистры.

В Мурино под Петербургом полиция изъяла порядка 30 тонн алкоголя со складских помещений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 17 февраля. Сообщение о возможной продаже контрафакта полицейские получили в начале месяца.

Проверка выявила 250 литров жидкости в канистрах на сумму более 100 тысяч рублей. Образцы отправили на экспертизу в криминалистические центры, где установили, что в канистры действительно разлита спиртосодержащая продукция. Позднее на складах в Мурино нашли и изъяли 35 тысяч литров продукции. Полиция задержала двух грузчиков и водителя, подозреваемых в незаконном обороте контрафакта.

Ведется поиск всех причастных к подпольному бизнесу лиц, позднее будет принято процессуальное решение.

Ранее в комитет эконадзора Ленинградской области пришли с обысками.

Видео: пресс-служба ГУ МВД