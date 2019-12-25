В Мурино подросток едва не сгорел, обжигая с друзьями медные провода

Полиция проводит проверку после сообщения о подростке, на котором загорелась одежда. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Горящего мальчика заметил 34-летний житель Петербурга вблизи теплотрассы в Мурино. На его ногах горела одежда.
Стражи порядка установили, что 11-летний ребенок вместе с друзьями собирал медные провода и обжигал их. В результате неосторожного обращения с горючей жидкостью пламя перекинулось на одежду мальчика.
Ребенка доставили в травмпункт с ожогами.
Ранее мы писали, что в Сертолово годовалая малышка опрокинула на себя турку с горячим кофе.
Фото: Piter.TV
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