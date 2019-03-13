В Москве женщина насмерть забила мужчину ногами в подъезде

48-летняя женщина несколько раз ударила молодого мужчину по животу и голове.

Женщина запинала насмерть молодого мужчину в подъезде дома в Москве.

Жильцы дома на Дубнинской улице обнаружили в своем подъезде тело молодого мужчины. Как удалось выяснить, мужчина 1983 года рождения. Вскоре была найдена 48-летняя женщина, которая забила ногами потерпевшего. Сообщается, что она нанесла погибшему не менее 4 ударов ногами по животу и голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Что послужило причиной смертельной драки, не сообщается. Не сообщаются и другие подробности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего".

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