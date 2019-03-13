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Сотрудник московского "Магнита" одним ударом отправил в нокаут покупателя

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В сети опубликовано видео момента удара.

На юго-востоке Москвы сотрудник магазина одним ударом вырубил покупателя.

Канал Mash публикует видео и сообщает, что покупатель повздорил с кассиром, нагрубил и отказался платить за покупки. В ходе скандала к покупателю подошел контролер магазина, молодой мужчина. Он некоторое время слушал парня, а затем ударил его. Покупатель упал и остался лежать без движения. 

Сообщается, что покупатель отправлен в больницу, сотрудник магазина продолжает работать. Официальной версии случившегося на данный момент не поступало.

Видео: Mash

Теги: магнит, новости москвы, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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