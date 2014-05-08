В Москве завели дело на трех участников движения "Стопхам" после драки со спецназом

Активисты подрались с представителями власти.

В Москве возбуждено уголовное дело на трех участников общественного автомобильного движения "Стопхам" после драки со спецназом. Об этом журналистам рассказали сотрудники региональных правоохранительных органов. Известно, что активисты устроили конфликт на Ярославском шоссе с представителями закона. В результате в отношении троих подозреваемых ведется расследование по статье 318 (за применение насилия в адрес представителей власти). В настоящее время решается вопрос о мере пресечения мужчин.

Напомним, что вечером 24 июня по социальным сетям распространилось видео, на которых участники "Стопхама" в ходе проведенной акции на Ярославском шоссе вступили в конфликт с мужчинами в форме спецназа. После этого инцидента несколько человек были задержаны.

Полиция проверит соблюдение запрета на продажу алкоголя во время "Алых парусов".

Фото и видео: Telegram / Baza