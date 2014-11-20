Полиция проверит соблюдение запрета на продажу алкоголя во время "Алых парусов"

У нарушителей запрета могут изъять всю алкогольную продукцию и приостановить их деятельность.

В день проведения праздника выпускников "Алые паруса" полиция будет проверять, как в Петербурге соблюдается запрет на продажу алкоголя, который введен в городе до утра 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Для этого в Петербурге сформированы оперативные группы из сотрудников экономической полиции. Правоохранители будут проверять всю информацию о фактах сбыта алкогольной продукции.

У нарушителей запрета могут изъять всю алкогольную продукцию и приостановить их деятельность.

Фото: Piter.tv