В Москве запретили приходить на концерты и спектакли с температурой выше 37. Об этом сказано в приказе главы столичного Департамента культуры Александра Кибовского.
В театрах, цирках и концертных залах у зрителей на входе будут измерять температуру с помощью тепловизора и бесконтактного термометра. Гражданам с температурой выше 37 градусов или с признаками ОРВИ вход будет запрещён.
Таким посетителям рекомендуется отправляться в медучреждение.
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