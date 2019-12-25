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В Москве запретили приходить на концерты и спектакли с температурой выше 37
Сегодня, 14:25
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matveyvn

В Москве запретили приходить на концерты и спектакли с температурой выше 37

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Таким посетителям рекомендуется отправляться в медучреждение.

В Москве запретили приходить на концерты и спектакли с температурой выше 37. Об этом сказано в приказе главы столичного Департамента культуры Александра Кибовского.

В театрах, цирках и концертных залах у зрителей на входе будут измерять температуру с помощью тепловизора и бесконтактного термометра. Гражданам с температурой выше 37 градусов или с признаками ОРВИ вход будет запрещён.

Таким посетителям рекомендуется отправляться в медучреждение.

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Теги: концерты, москва, театр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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