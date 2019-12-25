Таким посетителям рекомендуется отправляться в медучреждение.

В Москве запретили приходить на концерты и спектакли с температурой выше 37. Об этом сказано в приказе главы столичного Департамента культуры Александра Кибовского.

В театрах, цирках и концертных залах у зрителей на входе будут измерять температуру с помощью тепловизора и бесконтактного термометра. Гражданам с температурой выше 37 градусов или с признаками ОРВИ вход будет запрещён.

Таким посетителям рекомендуется отправляться в медучреждение.

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