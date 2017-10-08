В Москве загорелся строительный рынок площадью 3000 квадратных метров

Из-за возгорания на парковке взорвались несколько автомобилей.

В Москве в районе 65-го км МКАД загорелся строительный рынок "Синдика", Масштабный пожар случился днем 8 октября.

Огонь распространился на площади в 3 тыс. квадратных метров. Пожару присвоили третью категорию сложности из пяти.

Возгорание случилось на складе, который расположен на цокольном этаже торгового центра. Затем огонь перешел на подземную парковку.

По предварительным данным, на парковке взорвались несколько автомобилей, сообщает ТАСС. В настоящее время информация уточняется.

В тушении пожара участвуют около 100 человек, а также два вертолета Ка-32 МЧС РФ.

В целях безопасности из "Синдики" эвакуировали около 3 тыс. человек. Информации о пострадавших людях нет.

Видео: youtube.com / Mr_Film