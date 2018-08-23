В Москве задержали женщину, которая бросила новорожденного на улице под забором

В сети опубликовано видео с передвижением женщины с ребенком по Москве с камер наблюдения на улицах, магазинах и транспорте.

В социальных сетях со ссылкой на УВД по ЮЗАО г. Москва, появилась информация, что в Москве задержана женщина, которая бросила новорожденного ребенка на улице.

Сообщается, что прохожие нашли на улице Старокачаловской возле забора новорожденного ребенка. Малышку доставили в больницу, а полиция начала розыск, того, кто бросил ребенка. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемую.

Ею оказалась 40-летняя местная жительница. Установлено, что указанная женщина, мать новорожденной девочки. Женщина сознательно оставила ребенка на улице. По данному факту в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". С женщины взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

МВД опубликовали видео передвижений указанной женщины по Москве с многочисленных камер наблюдения. На кадрах видео женщина то идет по улице, то находится в метро, заходит в магазин и у нее на руках ребенок, завернутый в покрывало. Затем эта женщина заходит в автобус, ребенка у нее уже нет.

Видео: МВД ЮЗАО МОСКВА