В Москве задержали семь членов орудовавшей в конце 90-х ОПГ

"Росгвардия" опубликовала в соцсетях кадры с задержанием членов банды.

На территории российской столицы задержаны семь членов организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась криминальной деятельностью в конце 1990-х годов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы "Росгвардии". В силовой структуре отметили, что подозреваемые обвиняются в пяти убийствах и покушении на жизнь человека. Их поимка велась при участии правоохранительных органов, Следственного комитета и ОМОНа "Авангард".

По предварительным сведениям, все указанные преступления были совершены с помощью огнестрельного оружия. Они совершались в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года. Во время обысков по месту жительства задержанных сотрудники закона обнаружили огнестрельное оружие, патроны к нему, одну гранату. В настоящее время фигурантам расследования предъявлено обвинение.

Рейд по поиску нелегальных мигрантов и наркотиков пройдет в Московском районе.

Фото и видео: Telegram / Росгвардия. Москва