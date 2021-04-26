В Москве выявили подпольные типографии, которые печатали документы для мигрантов

В отношении пятерых злоумышленников возбуждены уголовные дела.

В Москве сотрудники ФСБ остановили функционирование пяти подпольных типографий, которые печатали "липовые" документы для мигрантов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

В пресс-службе сообщили, что сотрудниками силовых структур были изъяты 50 печатей и штампов различных организаций, более двух тысяч бланков паспортов, а также водительские удостоверения и миграционные карты.

Для проверки на причастность к совершению указанного преступления в территориальное подразделение ведомства были доставлены 16 человек. из сообщения пресс-службы ФСБ

В ведомстве сообщили, что пятеро злоумышленников уже задержаны. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По фактам нарушений возбуждены уголовные дела по статьям об "организации незаконной миграции организованной группой", а также о "подделке, изготовлении и сбыте поддельных документов и печатей".

Ранее ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в призывах к экстремизму.

Видео: ФСБ России