В Москве выявили подпольные типографии, которые печатали документы для мигрантов

В Москве сотрудники ФСБ остановили функционирование пяти подпольных типографий, которые печатали "липовые" документы для мигрантов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
В пресс-службе сообщили, что сотрудниками силовых структур были изъяты 50 печатей и штампов различных организаций, более двух тысяч бланков паспортов, а также водительские удостоверения и миграционные карты.
Для проверки на причастность к совершению указанного преступления в территориальное подразделение ведомства были доставлены 16 человек.
из сообщения пресс-службы ФСБ
В ведомстве сообщили, что пятеро злоумышленников уже задержаны. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По фактам нарушений возбуждены уголовные дела по статьям об "организации незаконной миграции организованной группой", а также о "подделке, изготовлении и сбыте поддельных документов и печатей".
Ранее ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в призывах к экстремизму.
Видео: ФСБ России
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