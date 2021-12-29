Сведения уточняются у властей региона.

В Москве у пациентов с COVID-19 перестали брать повторный ПЦР-тест после лечения. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители региональных поликлиник в столице, а также в call-центре города по вопросам коронавирусной инфекции. Медики уточнили, что в настоящий момент проводить повторное тестирование пациентам не нужно. При этом срок карантина закрывается для граждан "автоматически".

Кроме того, на горячей линии Москвы по коронавирусу один из операторов сообщил прессе, что, по официальной имеющейся информации, на 10-11 день у пациента врачи должны взять повторный ПЦР-тест. При этом сотрудник предложил журналистам обратиться за уточняющими сведениями в медицинские учреждения и портал mos.ru. Другой оператор заметил, что обладает информацией о том, что повторный ПЦР-тест с 24 января вылечившимся гражданам не проводится.

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Фото: Piter.tv

