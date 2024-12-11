В Москве задержан мужчина, ранивший ножом пассажира на Белорусском вокзале

Потерпевший отказался от госпитализации.

Транспортной полицией в российской столице задержан мужчина, ранивший ножом пассажира на Белорусском вокзале. Соответствующая информация опубликована через социальные сети сотрудниками пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что в кассовом зале дальнего следования один из пассажиров пострадал от холодного оружия. Оперативники выяснили, что ранее между ним и незнакомыми гражданами произошла потасовка. В результате конфликта 46-летний житель Брянской области ударил оппонента. Потерпевший является иностранным гражданином. Несмотря на то, что один из сторон ссоры получил ранение, словесная перепалка между мужчинами продолжилась.

Позже оперативники задержали подозреваемого. В ходе личного досмотра в сумке у правонарушителя был обнаружен и изъят нож со следами вещества бурого цвета. пресс-служба МВД РФ

Потерпевший от госпитализации в медицинское учреждение отказался. По факту произошедшего на столичном вокзале ведется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Фигурант расследования ранее был судим. Сейчас подозреваемый отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа