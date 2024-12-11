В Югре уличили жителя Сургута в организации фиктивного брака иностранца с россиянкой

Преступная схема действовала при помощи местного жителя.

Российские правоохранительные органы по Югре уличили жителя Сургута в организации фиктивного брака иностранца с россиянкой. Через социальные сети сотрудники пресс-службы регионального упрвления МВД уточнили, что была выявлена противоправная схема легализации мигрантов. В прошлом году 38-летний местный житель за денежное вознаграждение в размере около 100 тысяч рублей помог иностранному гражданину получить свидетельство о браке с россиянкой.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке сотрудников СОБР регионального Управления Росгвардии злоумышленник был задержан. пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ. Фигурант расследования сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Оперативники устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных криминальных эпизодов. Также полиция предпринимает необходимые меры о признании брака недействительным в силу его фиктивности.

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Фото и видео: МВД Медиа