В Москве стартовал второй этап отбора подростков для испытания вакцины от коронавируса

В Москве стартовал предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от коронавируса для подростков. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.
Отмечается, что в первом этапе исследований вакцины приняли участие 99 подростков. Из них 56 мальчиков и 43 девочки.
В исследовании безопасности "Спутника V" для детей участвовали россияне в возрасте 12-17 лет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянн заявил о росте смертности от коронавируса среди детей.
Фото: pixabay
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