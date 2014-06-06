В Москве стартовал второй этап отбора подростков для испытания вакцины от коронавируса

В первом этапе исследований приняли участие 99 подростков.

В Москве стартовал предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от коронавируса для подростков. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Отмечается, что в первом этапе исследований вакцины приняли участие 99 подростков. Из них 56 мальчиков и 43 девочки.

В исследовании безопасности "Спутника V" для детей участвовали россияне в возрасте 12-17 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянн заявил о росте смертности от коронавируса среди детей.

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