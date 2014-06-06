Собянин заявил о росте смертности от коронавируса среди детей

Дети с хроническими заболеваниями коронавирус переносят тяжело.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1", что выросло число летальных исходов от коронавируса среди детей.

Он подчеркнул, что дети с хроническими заболеваниями коронавирус переносят тяжело.

Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее мы писали, что в России зафиксирован новый рекорд по смертям от коронаивруса за сутки. Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 умерли более 236 тыс. человек.

Видео: YouTube / Россия 24