Собянин заявил о росте смертности от коронавируса среди детей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1", что выросло число летальных исходов от коронавируса среди детей.
Он подчеркнул, что дети с хроническими заболеваниями коронавирус переносят тяжело.
Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Ранее мы писали, что в России зафиксирован новый рекорд по смертям от коронаивруса за сутки. Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 умерли более 236 тыс. человек.
Видео: YouTube / Россия 24
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