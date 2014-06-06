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Собянин заявил о росте смертности от коронавируса среди детей

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Дети с хроническими заболеваниями коронавирус переносят тяжело.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1", что выросло число летальных исходов от коронавируса среди детей.

Он подчеркнул, что дети с хроническими заболеваниями коронавирус переносят тяжело.

Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась. 

Сергей Собянин, мэр Москвы 

Ранее мы писали, что в России зафиксирован новый рекорд по смертям от коронаивруса за сутки. Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 умерли более 236 тыс. человек.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: детская смертность от коронавируса, мэр москвы сергей собянин
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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