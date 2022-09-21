Животное поместили в переноску.

В Москве спасли кота, который четыре дня был в машине без еды и воды. Об этом сообщает "РИА Новости".

В среду, 1 ноября, спасатели открыли дверь автомобиля Mitsubishi, припаркованного на Охотном ряду. Внутри машины находилось животное, которое, по словам. очевидцев, провело там четыре дня. Кота поместили в переноску, после чего его забрали сотрудники полиции.

Позже в СМИ появилась информация, что хозяин кота не выходил на связь с 29 октября. По предварительной информации, его отправили в психиатрическую больницу из-за неадекватного поведения.

Ранее в Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан.

Видео: Telegram / Хайлайт | Новости