В Москве задержана банда, которая регулярно обстреливала автосалон

В Москве сотрудники МВД задержали банду, которая терроризировала автосалон.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что сотрудниками ГУ уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа города Москвы пресечена деятельность криминальной группы, подозреваемой в хулиганстве и поджоге транспортных средств.
По данным МВД, злоумышленники в ночное время подъехали к автосалону, расположенному на юго-востоке Москвы, и совершили шесть выстрелов в сторону здания, после чего скрылись с места преступления. Через несколько дней они вернулись и подожгли две машины, которые были припаркованы на территории дилерского центра. Спустя неделю эта же группа лиц снова открыла стрельбу по салону. В этот раз, совершив не менее четырнадцати выстрелов, мужчины повредили восемь легковых автомобилей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступников удалось вычислить и задержать. Все 6 человек ранее судимы. По данному факту возбуждены уголовные дела.
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Видео: МВД МЕДИА
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