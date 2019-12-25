В Таганроге мужчина проник в школу и надругался над семилетней первоклассницей

Подозреваемого поймали на месте преступления.

В Таганроге Ростовской области 19-летний парень надругался над 7-летней девочкой в школьном туалете.

ТАСС со ссылкой на региональные следственные органы сообщает, что в Таганроге 19-летний мужчина подозревается в совершении преступления по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Как стало известно, парень проник в одну из школ Таганрога, где в женском туалете подловил 7-летнюю первоклассницу и надругался над ней.

Мужчину задержали на месте преступления и заключили под стражу на время следствия. Следователи устанавливают все обстоятельства данного преступления. В том числе будет выясняться, каким образом посторонний проник в школу.

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Фото: Piter.TV