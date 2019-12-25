В Москве сотрудница салона красоты напала на коллегу

Девушка с тяжелыми травмами госпитализирована в больницу.

В одном из салонов красоты в Москве одна сотрудница сильно избила вторую.

Агентство Городских Новостей Москва сообщает, что накануне вечером в полицию поступило сообщение из больницы, что к ним поступила пациентка 1999 года рождения с тяжелыми травмами. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и ушибленная ссадина лица.

Как удалось установить, на девушку, которая работала в салоне парикмахером, напала коллега. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Причина конфликта коллег не уточняется.

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