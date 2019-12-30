В Москве слесарь избил, ограбил, изнасиловал и убил пенсионерку

После жуткого преступления преступник выпрыгнул в окно с третьего этажа и скрылся.

В Москве слесарь изнасиловал и убил 76-летнюю женщину.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в воскресенье вечером соседи 76-летней пенсионерки сообщили, что женщина заливала квартиру водой и звала на помощь. В квартире обнаружено тело убитой хозяйки квартиры со следами насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве пожилой женщины задержали в понедельник 27 января в аэропорту Домодедово.

По версии следствия, мужчина 1992 года рождения незаконно проник в квартиру на улице Академика Власова к пожилой женщине. Мужчина ударил хозяйку квартиры, женщина упала и ударилась головой об дверь. Злоумышленник открыто похитил 30 тысяч рублей, продолжая избивать пенсионерку. Затем преступник изнасиловал хозяйку квартиры, а потом задушил. Покинул квартиру через окно на 3 этаже.

На мужчину завели уголовное дело по статьям "Убийство из корыстных побуждений или по найму с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера", "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище" и "Изнасилование".

Фото: Piter.TV