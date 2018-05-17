В Москве скоростной поезд сбил насмерть 12-летнего подростка

Ребенок перебегал пути в неположенном месте.

Накануне вечером, 16 мая, скоростной поезд сбил подростка в Москве.

Трагедия произошла на станции Сортировочная Казанского направления. В 19 часов 40 минут ребенок 2005 года рождения перебегал пути в неположенном месте и был сбит скоростным электропоездом "Спутник".

Следственными органами по данному факту проводят проверку. По данным следствия, уроженец Москвы 2005 года рождения перебегал железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте перед приближающимся электропоездом "Спутник". В виду малого расстояния, машинисту электропоезда не удалось предотвратить наезд. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. СУ СК РФ по г.Москва

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Видео: YouTube/Евгений Митрофанов