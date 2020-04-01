В Москве школьник выстрелил из пневматики в поезд метро

Российские правоохранительные органы в столице задержали ученика седьмого класса за стрельбу из пневматического пистолета по поезду метрополитена. Соответствующий комментарий через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Пресс-секретарь полиции пояснила, что сотрудники подземки обнаружили разбитые окна в двух вагонах. Предположительно, это произошло в тот момент, когда состав ехал по открытому участку между станциями "Измайловская" и "Первомайская" на Арбатско-Покровской линии.

Неподалеку от места происшествия полицейские задержали учащегося седьмого класса общеобразовательной школы. Подросток сознался, что в компании своих сверстников произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону электропоезда, в результате чего в вагонах были повреждены стекла. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Юноша был доставлен в отделение полиции. Там в присутствии законного представителя оперативники провели с ним профилактическую беседу. Сотрудники МВД установили, что ранее молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранительных структур. Речь идет об инциденте, когда мальчик прокатился снаружи автобуса, держась за кузов общественного транспорта. В текущей ситуации на отца семиклассника составили два административных протокола о неисполнении родительских обязанностей. Также подросток поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

