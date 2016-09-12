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В Москве школьные линейки к 1 сентября перенесут из-за Курбан-Байрама
Сегодня, 11:15
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lesjasap
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В Москве школьные линейки к 1 сентября перенесут из-за Курбан-Байрама

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Московские школьники не смогут отметить День знаний из-за Курбан-Байрама.

Как стало известно местным СМИ, которые ссылаются на одного из представителей департамента по образованию, в некоторых школах праздник в честь нового учебного года перенесут на 4 сентября вместо первого числа. Такое указание было получено из столичного отдела. 
 
Торжественные линейки не состоятся в традиционный день из-за мусульманского праздника Курбан-Байрама. О переносе мероприятий сообщают несколько московских школ на своих страничках в социальных сетях. Данная мера затронула образовательные учреждения Мещанского района. 
 
Санкт-Петербургский комитет образования уверил в том, что распоряжений, касаемых переноса праздничных линеек по городу не поступало. В Северной столице учебный год и сопутствующие мероприятия состоятся согласно обычному регламенту. 
 
Фото: Pixabay.com
Теги: 1 сентября , день знаний , курбан-байрам , первый день учебы , школьная линейка
Категории: Новости России

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