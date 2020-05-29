В Москве резко выросли продажи апартаментов

В первой половине этого года было зарегистрировано более 22 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) в нежилом фонде.

В Москве резко увеличились продажи апартаментов. Предполагается, что на рост продаж повлияло заявления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о правовом статусе этого жилья, пишет "Коммерсант".

Так, с января по июнь этого года на первичном рынке зарегистрировали 22,75 тыс. сделок договоров долевого участия (ДДУ) в нежилом фонде. Для сравнения, в 2020 году эта цифра составляла 10,35 тыс. ДДУ.

Таким образом, застройщикам в этом сегменте удалось за первую половину 2021 года выручить 64 млрд рублей. За аналогичный период в прошлом году выручка не превысила 24 млрд рублей.

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