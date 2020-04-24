Нет времени на кризис: строительные компании продолжают возводить квадратные метры

Сегодня многие отрасли затронула ситуация с эпидемиологической обстановкой. Не остался в стороне и жилищный комплекс. В некоторых регионах введен мораторий на проведение строительных работ. Под угрозой могут быть целые цепочки поставки строительных материалов. В этой связи нельзя исключать и возможный рост себестоимости отдельных проектов. Для поддержки отрасли государство предпринимает ряд конструктивных мер.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

В начале апреля правительство РФ выпустило ряд постановлений, которые облегчают деятельность застройщиков. Это и автоматическое продление разрешений на строительство, которое истекает в этом году. Это и освобождение от уплаты неустоек за задержку строительства до конца текущего года. Это и конечно же, принятые решения по специальной льготной ипотеке. Несомненно, позитивно для всех скажется и субсидирование ставок по банковским кредитам для компаний строительной отрасли – те решения, которые мы сейчас ожидаем от Минстроя.

В условиях карантина ожидаемо растёт востребованность онлайн услуг. Банки и девелоперы предлагают новые сервисы для своих клиентов. Например, теперь можно подать кредитную заявку и следить за этапами согласования дистанционно как действующим, так и новым клиентам Сбербанка.

Застройщики могут интегрировать на свои сайты интернет-эквайринг. Еще одна важнейшая опция – электронная регистрация договоров долевого участия без посещения МФЦ. В поддержку операционного бизнеса застройщиков Сбербанк вводит ряд новых форматов работы. Счета эскроу и договоры ипотеки клиенты смогут оформить также без посещения офисов банка.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

Сбербанк продолжает активно финансировать новые проекты. Всего за 1-й квартал текущего года мы одобрили более 130 заявок, что сопоставимо с объемом выданных разрешений на строительство. На текущий момент портфель Сбербанка в кредитовании девелопмента жилья приблизился к полу триллиону рублей в основном за счет проектов с эскроу.

Одним из примеров такого стратегического конструктивного сотрудничества между Сбербанком и застройщиками является наша работа с давним партнером – одним из самых опытных застройщиков Санкт-Петербурга – группой компаний RBI. Банком принято положительное решение о финансировании строительства нового многоквартирного дома бизнес-класса в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. С группой RBI заключены договоры об открытии двух кредитных линий в размере 100 млн рублей и 2 млрд рублей.

Финансирование предоставлено на срок до 19 сентября 2023 года — до предполагаемого завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию.

Здание расположено по адресу: Санкт-Петербург, ул. 12-я Красноармейская, д. 26, литера А (в Адмиралтейском районе, вблизи станции метро "Балтийская"). Один из корпусов станет воссозданием исторического объекта – доходного дома мебельной фабрики Ф. Тарасова 1875 года постройки, ранее располагавшегося на этом месте, но практически полностью утраченного около 10 лет назад. Общая площадь 8-этажного объекта составит 26,4 тыс. кв. м., жилая площадь — 15,5 тыс. кв. м. (229 квартир). Предусмотрено 92 машино-места (подземная и надземная парковки). Продажи квартир будут вестись с использованием механизмов эскроу.