Драка мужчин с машиной попала на запись с камеры видеонаблюдения.

В Москве пьяная компания разбила окна в прибывшей на вызов машине скорой помощи. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала Mash. По данным источника, конфликт произошел в ночное время на территории подмосковного Бутово. По предварительным сведениям, группе нарушителей не понравилось то, как спецтранспорт был припаркован.

Мужчины сначала мирно сидели в салоне автомобиля Opel Astra, а затем внезапно напали на медиков. Злоумышленники запинали машину и выкрикивали в адрес врачей оскорбления. Очевидцы уточнили, что скорая помощь прибыла на вызов и не мешала проезду.

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Фото и видео: Telegram / Mash

