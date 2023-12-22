В Москве пресекли незаконное производство алкогольной продукции в гаражном боксе

В ходе проведенных обысков из подпольного цеха изъяли 500 пятилитровых канистр с немаркированной продукцией.

В Москве сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконное производство алкогольной продукции в гаражном боксе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В ходе проведенных обысков из подпольного цеха изъяли 500 пятилитровых канистр с немаркированной продукцией. Также были изъяты свыше тысячи бутылок алкоголя, этикеты и оборудование. Незаконное производство организовали в гаражном боксе в Подмосковье. Им занимались шестеро сообщников, которым предъявлены обвинения.

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Видео: Telegram / Ирина Волк