В тушении огня участвовали 88 специалистов и 27 единиц техники.

В Москве потушили крупный пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября на Ильменском проезде. Поступило сообщение о пожаре в квартирах с 5-го по 8 этажи в жилом доме. Площадь возгорания составила 100 метров.

Спасены пять человек. Двое жильцов, в том числе ребенок, пострадали. Позже стало известно об одном погибшем. В тушении огня участвовали 88 специалистов и 27 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле загорелось административное здание.

Видео: МЧС России