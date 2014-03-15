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В Москве потушили крупный пожар в жилом доме

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В тушении огня участвовали 88 специалистов и 27 единиц техники. 

В Москве потушили крупный пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября на Ильменском проезде. Поступило сообщение о пожаре в квартирах с 5-го по 8 этажи в жилом доме. Площадь возгорания составила 100 метров.

Спасены пять человек. Двое жильцов, в том числе ребенок, пострадали. Позже стало известно об одном погибшем. В тушении огня участвовали 88 специалистов и 27 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле загорелось административное здание.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, москва, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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