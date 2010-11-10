В Москве после потасовки на "Садоводе" 80 человек проверяют на законность пребывания в РФ

Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело после массовой потасовки на рынке "Садовод" в Москве. Известно, что один из активистов напал на сотрудника полиции. В результате около 80 человек доставлено в отделение регионального МВД в целях проверки соблюдения миграционного законодательства. Сотрудники Следственного комитета пояснили, что уроженец Таджикистана задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
В отношении мужчины, применившего физическую силу в отношении сотрудника полиции на территории рынка "Садовод"... возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ и статьи 319 УК РФ
пресс-служба МВД РФ по региону
Напомним, что по социальным сетям распространились видеозаписи с места инцидента. На кадрах видно, что сотрудники полиции задержали одного из таксистов, который, предположительно, не остановился по требованию ДПС. Очевидцы оказались недовольны действиями МВД, поэтому окружили патрульную машину и стали угрожать представителям правопорядка. Инспекторы сделали два предупредительных выстрела в воздух.
В Шелехове задержали студента, который выкладывал видео нападения на людей.
Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти
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