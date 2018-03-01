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Видео из Москвы: На Нагатинской набережной горит теплоход

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Появилось фото и видео полыхающего судна от очевидцев.

Сегодня вечером, 1 марта, у причала на Нагатинской набережной загорелся теплоход.

Пожар возник на трехпалубном теплоходе около половины 8ого вечера по адресу: проспект Андропова, д.11. Сообщается, что на судне хранилось около 7 тонн топлива. Во избежания распространения огня на другой корабль, сотрудники МЧС отбуксировали соседнее судно. С огнем борются более 100 человек спасателей и более 30 единиц спецтехники. В ликвидации огня принимает участие многоцелевое пожарно - спасательное судно "Полковник Чернышев". Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Видео и фото: Telegram/Varlamov News

Теги: горит теплоход , москва , нагатинская набережная , пожар в москве
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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