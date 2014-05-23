В Москве ликвидировали узел связи телефонных аферистов

В Москве сотрудники полиции ликвидировали узел связи телефонных аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, 19-летний житель Саратовской области выполнял функции технического администратора. В арендованной квартире на Кременчугской улице юноша обеспечивал работу SIM-бокса, используемого аферистами для противоправных действий в отношении граждан РФ.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 200 SIM-карт различных операторов связи, а также GSM-шлюз, ноутбук и 10 сотовых телефонов. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в МВД предупредили о маскировке вредоносного ПО под уведомление антивируса.

Видео: ГУ МВД России по Москве