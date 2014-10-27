В Москве легковушка протаранила автобус: Пассажир авто погиб

Один человек погиб, два человека пострадали в аварии с автобусом у метро Южная в Москве. Опубликовано фото и видео с места происшествия.

Накануне вечером, 20 сентября, в районе станции метро "Южная" произошло серьезное смертельное ДТП с участием городского автобуса.

Около 19 часов на пересечении Кировоградской и Днепропетровской улиц произошло столкновение городского автобуса, следовавшего по маршруту 784, и легкового автомобиля "Лада Приора".

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель "Приоры". В результате аварии пострадали три пассажира отечественной легковушки. Один из них от полученных травм скончался. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.

Канал "3600" опубликовал видео с места происшествия. В социальной сети ВКонтакте появились фотографии последствий смертельной аварии.

Видео: "360"

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва | Москва Онлайн | МСК