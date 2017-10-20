Главное здание Московского государственного университета, которое располагается на Воробьевых горах, эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает "Росбалт".
Из здания вывели около 2 тыс. человек. На момент публикации материала изданием, эвакуация продолжалась.
Выясняются причины инцидента.
Сегодня, 19:32
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В Москве эвакуировали главный корпус МГУ из-за угрозы взрыва
Главное здание МГУ на Воробьевых горах эвакуировали из-за угрозы взрыва.
Главное здание Московского государственного университета, которое располагается на Воробьевых горах, эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает "Росбалт".