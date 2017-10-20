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В Москве эвакуировали главный корпус МГУ из-за угрозы взрыва

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Главное здание МГУ на Воробьевых горах эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Главное здание Московского государственного университета, которое располагается на Воробьевых горах, эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает "Росбалт".

Из здания вывели около 2 тыс. человек. На момент публикации материала изданием, эвакуация продолжалась.

Выясняются причины инцидента.  

Теги: новости москвы , новости россии , происшествия , угроза взрыва , эвакуация
Категории: Новости России

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