В Москве эвакуировали главный корпус МГУ из-за угрозы взрыва

Главное здание МГУ на Воробьевых горах эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Главное здание Московского государственного университета, которое располагается на Воробьевых горах, эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает "Росбалт".



Из здания вывели около 2 тыс. человек. На момент публикации материала изданием, эвакуация продолжалась.



Выясняются причины инцидента.