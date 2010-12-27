В Москве 3-летнего ребенка нашли в квартире двумя трупами

Тела двух молодых женщин нашли в ванной.

Сегодня утром, 15 июля, на севере Москвы в квартире обнаружены тела 2 молодых женщин, с ними в квартире нашли маленького мальчика.

Сообщается, что ЧП произошло в одной из квартир жилого дома по улице Михалковская. В ванной комнате обнаружены тела 2 женщин 28 и 32 лет. На их телах множественные следы от инъекций, рядом были шприцы. По предварительной информации смерть наступила из-за передозировки сильнодействующих наркотических препаратов.

В квартире с телами находился 3-летний мальчик, сын одной из женщин. Ребенка осмотрели медики и передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних.

Сегодня ранее: В подмосковном Жуковском при пожаре погибли 3 ребенка и две женщины.

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