В "Москвариуме" поселились американские гребневики

Эксперты сравнили нового обитателя и медузами.

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" получил новых обитателей. Сотрудники пресс-службы стлияной площадки объяснили журналистам, что теперь посетители смогут увидеть американских гребневиков. Речь идет о морских животных, которые напоминают медуз. Однако отличие между ними заключается в наличии гребных пластинок. Они способны мерцать и переливаться всеми цветами радуги при движении существа. Медузы используют сокращения своего купола для передвижения, а гребневики вместо этого перемещаются при помощи ресничек. Специалисты отметили, что гребневики являются хищниками, питающимися планктоном и личинками рыб. Родом животное с восточного побережья Северной и Южной Америки, а в российские воды, скорее всего, попал в 80-х годах XX века вместе с судами.

Mnemiopsis leidyi, или мнениопсис, или морской орех. Этот вид стал одним из самых известных и "проблемных", так как его появление в Черном и Каспийском морях напрямую связано с разрушительным воздействием на их экосистемы. Основная причина таких изменений – способность мнениопсиса к взрывному размножению. Ирина Мейнцер, заместитель генерального директора "Москвариума"

В пресс-службе добавили, что мнениопсис стал первым гребневиком, геном которого был секвенирован в 2013 году. Это решение позволило ученым обнаружить уникальные гены, связанные с регенерацией вида. Существо также используется в качестве биоиндикатора для мониторинга состояния экологических систем.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости